Донецк, 15 января, 2024, 05:21 — ИА Регнум. Российский военнослужащий обратил на себя атаку украинского FPV-дрон и увернулся от удара этого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил в своём Telegram-канале 105-й стрелковый полк 1-го Донецкого армейского корпуса, опубликовавший соответствующую видеозапись.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Кадры заснял разведывательный коптер. На видео запечатлено, как боец выстрелил во вражеский дрон. После этого беспилотник заметил военнослужащего и пошёл на него в атаку.

Боец успел упасть, чтобы увернуться от налёта, а БПЛА взорвался в паре метров от него. После взрыва военнослужащий поднялся и пошел дальше.

Бойцы 105-го стрелкового полка прокомментировали происходящее на видео. Они похвалили участника событий за его мужество.

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Как сообщало ИА Регнум, в конце января 2023 года появилась информация о том, что российский военный сбил украинский дрон голыми руками. Вражеский аппарат попытался сбросить возле солдата гранату и спустился, чтобы проверить результат. Однако боец, который притворился раненым, поднялся и уничтожил БПЛА.

В начале декабря Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что оператор квадрокоптера дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ уничтожил с помощью дрона-разведчика ударный украинский гексакоптер типа «Баба Яга» под Артёмовском (ДНР).