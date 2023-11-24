Москва, 24 ноября, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Российские власти будут делать всё, чтобы РФ стала одной из самых комфортных юрисдикций в мире для развития искусственного интеллекта, заявил 24 ноября президент РФ Владимир Путин на конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин

«Мы будем и дальше стремиться к тому, чтобы Россия стала одной из самых комфортных юрисдикций в мире для развития искусственного интеллекта, для смелого поиска здесь необходимых всем решений», — сказал Путин.

При этом угрозы для граждан, связанные с персональными данными, должны быть сведены к минимуму, добавил президент России.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего выступления на конференции по ИИ российский лидер заявил, что технологический мир будущего должен быть многополярным. Путин добавил, что человечество может выработать приемлемые для всех правила использования ИИ. Также президент предложил обсудить вопрос применения российского опыта в сфере искусственного интеллекта в рамках организации БРИКС.

Глава России отметил, что монополия западных платформ искусственного интеллекта (ИИ) в России является опасной и недопустимой. По его словам, необходимо использовать российские решения для создания безопасных технологий ИИ.