Москва, 24 ноября, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Общие усилия, направленные на развитие в России искусственного интеллекта (ИИ), уже дали результат. Об этом президент Владимир Путин заявил 24 ноября на пленарном заседании конференции AI Journey.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин

«Во многом здесь, на этой площадке, мы вместе формулировали системную программу в сфере искусственного интеллекта, и наши общие усилия уже приносят определенный результат», — сказал глава государства.

Он отметил, что за последние годы в отечественной экономике и социальной сфере применение решений, связанных с ИИ, увеличилось в 1,5 раза. В качестве примера Путин назвал компанию «Газпром», которая за счёт использования ИИ сократила затраты на обустройство скважин и улучшила логистику.

Как сообщало ИА Регнум, Путин назвал совершенно очевидным тот факт, что человечество начинает новую главу своего существования с внедрением ИИ в разные сферы жизни. Он подчеркнул также, что технологический мир будущего должен быть многополярным.