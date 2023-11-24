Путин заявил, что усилия по развитию ИИ в России уже приносят результаты
Москва, 24 ноября, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Общие усилия, направленные на развитие в России искусственного интеллекта (ИИ), уже дали результат. Об этом президент Владимир Путин заявил 24 ноября на пленарном заседании конференции AI Journey.
«Во многом здесь, на этой площадке, мы вместе формулировали системную программу в сфере искусственного интеллекта, и наши общие усилия уже приносят определенный результат», — сказал глава государства.
Он отметил, что за последние годы в отечественной экономике и социальной сфере применение решений, связанных с ИИ, увеличилось в 1,5 раза. В качестве примера Путин назвал компанию «Газпром», которая за счёт использования ИИ сократила затраты на обустройство скважин и улучшила логистику.
Как сообщало ИА Регнум, Путин назвал совершенно очевидным тот факт, что человечество начинает новую главу своего существования с внедрением ИИ в разные сферы жизни. Он подчеркнул также, что технологический мир будущего должен быть многополярным.