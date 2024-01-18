Вашингтон, 18 января, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Специалисты Научно-исследовательского центра питания человека имени Джина Майера в США в результате исследований выявили, что богатая растительным белком пища снижает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Об этом пишет научный журнал American Journal of Clinical Nutrition.

Светлана Шаповалова ИА Регнум

Выборка исследования составила более 48 тысяч женщин. В результате была выявлена корреляция между потреблением растительного белка и снижением числа сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и сахарного диабета. Более того, включение таких продуктов, как овощи, фрукты, бобы, макароны и хлеб в повседневный рацион может привести к улучшению умственных и психических функций человека.

Эксперты пришли к таким выводам после того, как рассчитали потребление растительного белка, умножив на количество приёма продукта питания, на содержание белка в нём. После этого полученные данные сложили с количеством белка во всех продуктах питания в целом.

Так, исследование показало, что растительный белок снижает уровень артериального давления, чувствительность к инсулину, а также содержание холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или, как его называют, «плохого» холестерина.

Повышенное содержание животного белка в рационе человека, напротив, увеличивало негативные для здоровья показатели, включая содержание инсулиноподобного фактора риска, который свойственен для онкологических заболеваний.

Как передавало ИА Регнум, ранее эндокринолог Люберецкой больницы Наталья Новикова сообщила, что чрезмерное употребления соли в пищу может стать причиной развития опасных заболеваний, включая язву и онкологию. По её словам, пищевая соль является основным источником натрия, и её избыточное потребление становится причиной повышения артериального давления, увеличения риска развития инфаркта и инсульта, а также отёков из-за задержки жидкости в организме.

Новикова уточнила, что 80% потребляемой человеком каждый день соли приходится на так называемую «скрытую» часть в обработанных пищевых продуктах (хлеб, печенье, колбасы, сыры и т.п.).

По словам эндокринолога, вместо соли и приправ лучше использовать петрушку, укроп, сельдерей, куркуму, потому что в этом случае вероятность пересолить будет меньше, и пища будет более здоровой.

В свою очередь врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова предупредила, что избыточное количество плавленого сыра в рационе может привести к повышенному содержанию холестерина в крови, ожирению, увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, а различные добавки в этом продукте могут вызывать аллергические реакции.

По её словам, плавленый сыр — это продукт низкого ценового сегмента, текстуру и вкус ему придают различные добавки — не всегда полезные. Так, продукт содержит больше соли, консервантов и жиров, чем натуральный.