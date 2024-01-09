Москва, 9 января, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Чрезмерное употребления соли в пищу может стать причиной развития опасных заболеваний, включая язву и онкологию. Об этом 9 января рассказала эндокринолог Люберецкой больницы Наталья Новикова.

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Как отметила в беседе с News.ru специалист, пищевая соль является основным источником натрия, и её избыточное потребление становится причиной повышения артериального давления, увеличения риска развития инфаркта и инсульта, а также отёков из-за задержки жидкости в организме.

«Привычка досаливать пищу может обернуться риском возникновения язвы желудка и даже онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта», — сказала она.

Новикова уточнила, что 80% потребляемой человеком каждый день соли приходится на так называемую «скрытую» часть в обработанных пищевых продуктах (хлеб, печенье, колбасы, сыры и т.п.).

По словам эндокринолога, вместо соли и приправ лучше использовать петрушку, укроп, сельдерей, куркуму, потому что в этом случае вероятность пересолить будет меньше, и пища будет более здоровой.

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