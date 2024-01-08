Москва, 8 января, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова рассказала, почему плавленый сыр можно употреблять лишь в ограниченном количестве.

Артем Геодакян/ТАСС

По её словам, вкус плавленого сыра делает его удобным ингредиентом для соусов, бутербродов и других блюд, однако своими особыми органолептическими свойствами этот продукт обязан различным пищевым добавкам.

«Это эмульгаторы, красители, ароматизаторы, усилители вкуса, стабилизаторы и консерванты. Очень часто при производстве плавленого сыра используются трансжиры», — отметила Разаренова в эфире радио Sputnik.

Диетолог пояснила, что плавленый сыр — это продукт низкого ценового сегмента, текстуру и вкус ему придают различные добавки — не всегда полезные. Так, продукт содержит больше соли, консервантов и жиров, чем натуральный.

Разаренова предупредила, что избыточное количество плавленого сыра в рационе может привести к повышенному содержанию холестерина в крови, ожирению, увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, а различные добавки в этом продукте могут вызывать аллергические реакции.

Таким образом, врач рекомендовала употреблять плавленый сыр здоровым людям и не более одной-двух чайных ложек в день. Она добавила, что важно выбирать качественный плавленый сыр, который не содержит трансжиров. Нутрициолог также заявила, что заменой плавленого сыра в рационе может стать творог или сыр из кешью.

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