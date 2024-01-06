Айова-Сити, США, 6 января, 2024, 03:29 — ИА Регнум. Абсолютная некомпетентность главы Белого дома Джо Байдена несёт большие неприятности США. Действующая власть угрожает демократии в стране, поскольку её лидер не смог бы управлять и магазином, заявил 5 января экс-президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками на митинге в штате Айова.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Наша страна действительно в беде <…>. Можете взять десять президентов в истории нашей страны, и они вместе не нанесли столько вреда этой стране, сколько нанёс Джо Байден. Он сделал немыслимые вещи. <…> Если бы вы владели магазином и уезжали на неделю, вы бы не оставили его за главного, президента США», — сказал Трамп.

Также оппонент Байдена назвал его некомпетентным человеком, который к тому же имеет дело с вопросами ядерной войны.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря 2023 года, выступая на встрече с избирателями в Нью-Гемпшире, Дональд Трамп заявил, что действующий президент США Джо Байден и его администрация пойдут на нарушение конституции США ради победы на президентских выборах. Поэтому глава Белого дома представляет собой угрозу демократии, добавил он.

В середине декабря издание The Hill со ссылкой на опрос общественного мнения, проведённый агентством «Блумберг» и компанией Morning Consult сообщило, что Дональд Трамп пользуется большей, чем действующий глава США Джозеф Байден, популярностью сразу в семи так называемых «колеблющихся штатах».

Выборы президента США должны пройти 5 ноября 2024 года. Предполагается, что основными кандидатами станут Трамп и Байден.