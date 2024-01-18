Москва, 18 января, 2024, 05:06 — ИА Регнум. Россия намерена денонсировать соглашение с Великобританией о рыболовстве в Баренцевом море, сообщили «Известия».

Fish.gov.ru Вылов рыбы

По информации издания, соответствующий законопроект уже подготовили и внесли на рассмотрение правительства МИД и Минсельхоз. Отмечается, что документ в кабинете министров поддержали.

Соглашение между СССР и Великобританией было подписано 25 мая 1956 года в Москве. Документ предоставлял право заниматься рыбным промыслов в водах Баренцева моря. Соглашение заключалось сроком на пять лет, его продлевали до тех пор, пока одна из сторон не пожелает расторгнуть его. Согласно документу, прекращение соглашения не несёт серьёзных экономических и внешнеполитических последствий для России.

Российские власти готовы денонсировать соглашение с Великобританией о рыболовстве после того, как в марте 2023 года Лондон исключил Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле. Так, в Британии ввели дополнительный тариф в размере 35% на ввоз в страну некоторых российских товаров. Сделано это якобы для «нанесения максимального ущерба российской экономике, минимизировав негативные последствия для Великобритании».

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года в России ввели запрет на импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных государств. По данным Минсельхоза, в России достаточно мощностей для полного обеспечения потребности жителей в морепродуктах. Ограничение на их импорт даст российским компаниям возможность расширить производство и увеличить число рабочих мест.

Президент России Владимир Путин 17 января на совещании с правительством поручил профильным ведомствам рассмотреть вопрос о расширении субсидирования перевозок рыбы с Дальнего Востока в европейскую часть страны. В Росрыболовстве заявили, что в настоящее время субсидии распространяются только на минтай, но их можно расширить на лососёвые и сардины иваси при условии выделения дополнительных средств в объёме около 1 млрд рублей. Такая поддержка, по словам Путина, расширила бы доступ граждан к качественной отечественной продукции.