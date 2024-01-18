Париж, 18 января, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал от руководства Франции отказаться от поставок Киеву самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, назвав передачу оружия полным безумием. Об этом политик написал у себя в соцсети X (бывшая Twitter).

Daniel Steger

По его словам, стоимость одной установки САУ Ceasar составляет 5 миллионов евро. Он обратил внимание, что в целом передача артиллерийских установок обойдётся Франции в 390 миллионов евро, что равнозначно стоимости двух новых больниц в стране.

«Потом нам говорят, что для больных и пенсионеров денег больше нет. Причём в момент, когда Украина проигрывает, когда сами американцы прекращают все поставки оружия и денег. Это безумие должно прекратиться. Давайте выберем мир и перестанем губить себя ради марионетки НАТО», — написал Филиппо.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава комиссии французского сената по иностранным делам, обороне и вооружённым силам Седрик Перрен заявил, что украинской армии всего на несколько дней хватает того количества снарядов натовского калибра 155 мм, какое Франция производит за год.

Вместе с тем французский посол в Киеве Гаэль Весьер 2 января сказал, что Франция изменит подход к поддержке киевского режима, сосредоточившись на производстве оружия на украинской территории. Он добавил, что для перехода от одного формата к другому понадобится некоторое время.

В свою очередь, командир бригады украинской армии Ян Яцычин в опубликованном 14 декабря интервью Le Monde сообщил, что поставленные Киеву французские Caesar не подходят для конфликта на Украине.

Украинский офицер также пожаловался на слишком большие габариты французской САУ, из-за которых, по его словам, если Caesar вывести на открытое пространство для стрельбы, то спустя три-четыре минуты САУ «станет мишенью для встречного батарейного огня».

30 ноября заместитель украинского министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что Киев хочет закупить у Парижа САУ Caesar. По его словам, Франция увеличит поставки боеприпасов для ВСУ и продолжит оказывать военную помощь Киеву в 2024 году.