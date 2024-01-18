Париж, 18 января, 2024, 09:11 — ИА Регнум. Украинской армии всего на несколько дней хватает того количества снарядов «натовского» калибра 155 мм, какое Франция производит за год. Об этом заявил глава комиссии французского сената по иностранным делам, обороне и вооружённым силам Седрик Перрен.

Global Look press/Aimee Dilger/Keystone Press Agency

ВСУ ежедневно выпускают от 5 тыс. до 8 тыс. снарядов этого калибра, тогда как Франция выпускает 20 тыс. таких снарядов в год. То есть Украине этого количества хватает на три-четыре дня, сказал сенатор в ходе выступления, запись которого опубликована на сайте сената.

Сенатский комитет опубликовал доклад с выводом о том, что перехода к «экономике войны», о которой заявлял президент Эммануэль Макрон, во Франции так и не произошло.

Страны НАТО применяют артиллерию калибра 155 мм. ВСУ активно используют американские дальнобойные гаубицы M777 такого калибра для обстрела городов ДНР и ЛНР. Кроме того, украинские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Россия направила государствам НАТО ноту из-за оружейных поставок Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением, предназначенным для ВСУ, станут для российских военных законной целью. В МИД заявляли также, что страны НАТО «играют с огнём», когда передают Киеву оружие. В Кремле подчёркивали, что накачивание ВСУ иностранным оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.