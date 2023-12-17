Киев, 17 декабря, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Поставленные Киеву французские самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR не подходят для конфликта на Украине. Об этом заявил командир бригады украинской армии Ян Яцычин в опубликованном 14 декабря интервью репортёру Le Monde Эммануэлю Гриншпану.

Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle Французская 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR

«Ваше самоходное орудие CAESAR стреляет очень быстро и с высокой точностью. Но я использую его очень редко, потому что оно слишком хрупкое и плохо приспособлено к реалиям войны», — сказал он.

Украинский офицер также пожаловался на слишком большие габариты французской САУ, из-за которых, по его словам, если CAESAR вывести на открытое пространство для стрельбы, то спустя три-четыре минуты САУ «станет мишенью для встречного батарейного огня».

Яцычин также пошутил по поводу того, что французская САУ крайне восприимчива к грязи.

«Эта дама (CAESAR. — Прим. ред.) слишком любит чистоту. Её операторы похожи на хирургов, всегда в перчатках и калошах, они вынуждены спать в них, чтобы не испачкать её», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября заместитель украинского министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что Киев хочет закупить у Парижа САУ CAESAR. По его словам, Франция увеличит поставки боеприпасов для ВСУ и продолжит оказывать военную помощь Киеву в 2024 году.

Президент России Владимир Путин заявил 13 июля, что поставки Киеву новых вооружений будут только разжигать украинский конфликт. В июне глава государства отмечал, что американские истребители в случае получения их Украиной будут гореть так же, как и немецкие танки Leopard.