Париж, 2 января, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Франция изменит подход к поддержке киевского режима, сосредоточившись на производстве оружия на украинской территории. Об этом 2 января сообщил французский посол в Киеве Гаэль Весьер в интервью телеканалу France Info.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Поддержка Франции в вопросах поставки военного оборудования, конечно же, продолжается. Постепенно она будет менять свой характер, поскольку цель заключается в том, чтобы производить больше оружия на Украине, а не действовать исключительно за счет безвозмездных поставок и закупок», — сказал Весьер.

Он добавил, что для перехода от одного формата к другому понадобится некоторое время.

По его словам, сторонником изменения формата помощи является глава МИД Франции Катрин Колонна, которая в ближайшее время планирует посетить Киев.

Как передавало ИА Регнум, американское издание Politico написало, что союзники киевского режима — США и европейские страны — задумались над сменой акцентов в украинском конфликте. С поддержки Киева до полной победы над Россией они переключились на улучшение имиджа его переговорной позиции.

Телеканал CNBC 26 декабря заявил об истощении ресурсов и интереса Запада к Украине и указал на неизбежность переговоров в случае прекращения поддержки Киева.