Киев, 30 ноября, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Киев намерен закупить у Парижа самоходные артиллерийские установки CAESAR. Такое заявление сделал заместитель министра обороны страны Иван Гаврилюк в Telegram-канале.

ТАСС/EPA/TOMS KALNINS

Чиновник написал со ссылкой на инженер-генерала по вооружению Жан-Франсуа Дока, что Франция увеличит поставки боеприпасов на Украину и продолжит оказывать ей военную помощь в следующем году.

Во время переговоров они обсудили, каким оружием Париж может помочь Киеву. Гаврилюк добавил, что Украина получила финансовую помощь и поэтому готова увеличить запасы французских самоходок CAESAR.

«На этой неделе мы уже получили средства и произведём проплату на дополнительную закупку САУ CAESAR. Благодарю французскую сторону за непрерывное обеспечение боеприпасами к этим системам. Конечно, по возможности, хотелось бы увеличить количество орудий», — сообщил генерал-лейтенант Гаврилюк.

О количестве и сроках поставок не сообщается.

Как сообщало 29 ноября ИА Регнум, глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис заявил, что у НАТО есть оружие, которое смогло бы обеспечить «технологический прорыв» ВСУ. Однако его продают в третьи страны за деньги, а не передают Украине. Ландсбергис выразил мнение, что в руках главкома ВСУ Валерия Залужного это оружие позволило бы добиться определённых результатов на поле боя.