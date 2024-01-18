Москва, 18 января, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Евросоюз готовится блокировать любых блогеров из России, не выступающих против спецоперации. Об этом 18 января заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в ходе круглого стола регионального общественного центра интернет-технологий в пресс-центре «Парламентской газеты».

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Ранее чешский политик Вера Юрова заявила о том, что необходимо ограничить доступ к западным соцсетям тем российским блогерам, которые не выступают против спецоперации, напомнил депутат Госдумы.

«То есть, даже те блогеры, которые делают свой контент о рыбалке, охоте, детский контент или в целом аполитичны, могут попасть под удар и быть дискриминированы, как уже до этого последние два года «ушли» и блогеры, и российские медиа с однозначной пророссийской позицией», — заявил Горелкин.

Он напомнил, что с февраля 2022 года все иностранные онлайн-платформы заполнились рекламными объявлениями, транслирующими западный нарратив, называющие российские войска «захватчиками», призывающими протестовать и так далее.

«Мы всё это хорошо помним, и поэтому здесь нужно нам трезво оценивать ближайшие перспективы и тренды, к которым мы постепенно идём», — подчеркнул депутат.

Он уточнил, что указанная инициатива Юровой рассматривается к включению в следующий пакет санкций Евросоюза.

Как передавало ИА Регнум, летом 2022 года стало известно, что российские блогеры за полгода потеряли основную часть своего дохода в связи с санкциями западных стран в отношении России.

Президент России Владимир Путин заявил, что санкции США и Запада сыграли для развития России положительную роль. Несмотря на возникшие из-за них поначалу трудности, их удалось преодолеть, встав на путь дальнейшей суверенизации России. По сути, как считает президент РФ, санкции стали стимулом для повышения экономического и финансового суверенитета.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение специальной военной операции на Украине сплотило российское общество до небывалого прежде уровня и способствовало очищению общества. Общество очистилось от людей, не ощущающих своей причастности к российской истории, отметил министр.