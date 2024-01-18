Москва, 18 января, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Проведение специальной военной операции на Украине сплотило российское общество до небывалого прежде уровня и способствовало очищению общества, заявил 18 января на пресс-конференции в МИД России глава ведомства Сергей Лавров.

Общество очистилось от людей, не ощущающих своей причастности к российской истории, отметил министр.

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