Москва, 18 января, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Московский зоопарк с 19 по 21 января проведёт акцию, в рамках которой все желающие смогут бесплатно посетить зверинец, если принесут подарки животным, сообщила пресс-служба зоопарка в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Традиционная акция «В зоопарке ждут подарки» пройдёт с 19 по 21 января. В рамках акции каждый, кто принесёт подарок для обитателей зоопарка, получит право свободного прохода на территорию», — сказано в сообщении.

В учреждении уточнили, что пункты приёма зооподарков будут работать с 10:00 до 16:00 на главном входе в зоопарк, а также на новом входе со стороны метро Баррикадная. Подарок нужно передать волонтёрам, а в терминале или на кассе получить акционный билет стоимостью 0 рублей, за один подарок можно получить один билет.

В числе подарков, одобренных зоологами, мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов, аксессуары для вольера птиц и грызунов, кубы для лакомства, кольца и канаты для птиц, которые можно найти в любом зоомагазине. Также в зоопарке уточнили, что подарок должен быть новым, не самодельным, не съедобным.

Зоологи проверят игрушки и передадут животным, добавили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, в конце августа в Московском зоопарке на свет появилась малышка панда, которую назвали Катюша. Детёныш стал первой пандой, родившейся в России. К началу декабря она стала активно ползать по вольеру, а спустя ещё десять дней встала на все четыре лапы.

28 декабря Московский зоопарк показал видео с малышкой-пандой, которая поиграла со своей первой игрушкой — яркой оранжево-зелёной верёвкой, завязанной на конце большим круглым узлом.

Также 30 декабря в зоопарке у пары капибар Кузьмы и Малой появилось на свет третье по счёту потомство, два детёныша. Роды прошли хорошо и без участия зоологов. После родов прибыл ветврач. Он осмотрел маму и малышей. Малыши постоянно находятся с матерью. Понемногу детёныши начинают пробовать взрослую пищу. Грызуны развиваются очень быстро.