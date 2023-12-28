Москва, 28 декабря, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Малышка-панда из Московского зоопарка поиграла со своей первой игрушкой — яркой оранжево-зелёной верёвкой, завязанной на конце большим круглым узлом. Видео показали сотрудники зоопарка.

Маленькая чёрно-белая медведица сначала обнюхала новую игрушку, затем попыталась её погрызть, но получилось только послюнявить. Весь процесс занял не больше десяти секунд. После попытки поиграть, детёныш отошёл в сторонку и попробовал спуститься по скату около 8 см, но пока не справился с задачей.

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Как сообщало ИА Регнум 19 декабря, маленькая панда, которая родилась в Московском зоопарке в конце августа, начала ходить. Сотрудники зоопарка отметили, что ей это далось непросто. Сначала животное усердно пыталось приподняться, потом встало на лапы, сделало один шаг и упало на пол.

Папа и мама маленькой китайской бамбуковой медведицы — панды Жуи и Диндин живут в Московском зоопарке с апреля 2019 года. Малышка родилась конце августа этого года. Их детеныш стал первой пандой, родившейся в России.