Москва, 10 декабря, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Маленькая панда, которая появилась на свет в Московском зоопарке летом 2023 года, начала вставать на четыре лапы. Об этом гендиректор зоопарка Светлана Акулова сообщила в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

Акулова сопроводила сообщение двумя видеороликами. На первом видео детёныш пытается подняться, скользя лапами по полу. Во втором ролике панда играет с матерью — самкой по имени Диндин.

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«На первом видео уже виден прогресс. Малышка встаёт на четыре лапы», — написала Акулова.

Как сообщало ИА Регнум, большие панды Жуи и Диндин живут в Московском зоопарке с апреля 2019 года. До них в столице «гостили» ещё четыре панды. В конце августа у Жуи и Диндин появился детёныш — самка, для которой пока не выбрали имя. Этот детёныш панды стал первым родившимся в России. К началу декабря маленькая панда стала активно ползать по вольеру.

Имя для детёныша большой панды выберут москвичи. Голосование запущено на площадке «Активный гражданин».