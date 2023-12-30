Москва, 30 декабря, 2023, 13:48 — ИА Регнум. В Московском зоопарке у пары капибар Кузьмы и Малой появилось на свет третье по счёту потомство, два детёныша. В своём Telegram-канале зоопарк показал кадры с новорожденными. На видео капибарам всего четыре дня.

Кадр из видео

«15 декабря в Московском зоопарка появились на свет два детеныша капибары», — говорится в сообщении.

В зоопарке рассказали, что беременность длилась обычное для капибар время — пять месяцев. Роды прошли хорошо и без участия зоологов. После родов прибыл ветврач. Он осмотрел маму и малышей. Малыши постоянно находятся с матерью. Понемногу детёныши начинают пробовать взрослую пищу. Грызуны развиваются очень быстро.

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Как сообщало ИА Регнум, в конце августа большие панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка стали родителями — на свет появилась малышка панда, имени у которой пока нет. Детёныш стал первой пандой, родившейся в России. К началу декабря маленькая панда стала активно ползать по вольеру, а спустя ещё десять дней встала на все четыре лапы. 28 декабря Московский зоопарк показал видео с малышкой-пандой, которая поиграла со своей первой игрушкой — яркой оранжево-зелёной верёвкой, завязанной на конце большим круглым узлом.