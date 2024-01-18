* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 18 января, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Среди ликвидированных высокоточным ударом ВС России по месту дислокации иностранных наёмников в Харькове 16 января были кураторы «Русского» добровольческого корпуса» (РДК) (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Народ там (в пункте дислокации) крутился иностранный, и французскую речь слышали. Сколько было во время удара французов — нам точно неизвестно. Но там, однозначно, были те, кто курирует РДК. Они иностранцы», — передаёт слова Лебедева агентство «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны России сообщили о высокоточном ударе вечером 16 января по пункту дислокации иностранных наёмников в Харькове, в результате которого было уничтожено более 60 боевиков. Отмечалось, что основу боевиков составляли французские наёмники.

В результате удара здание, в котором дислоцировались наёмники, полностью разрушено. Уничтожено более 60 боевиков, указали в Минобороны. Свыше 20 госпитализированы, уточнили тогда в ведомстве.

В этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на херсонском направлении ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооружённых сил Российской Федерации в течение суток был поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников.

Вместе с тем 18 января председатель СК Александр Бастрыкин по итогам совещания в Луганске сообщил о предъявлении заочных обвинений ещё 68 иностранцам из семи государств, участвующим в конфликте в качестве наёмников на стороне ВСУ.

Отмечалось, что в настоящее время расследуются уголовные дела в отношении 591 иностранца из 46 стран. Большинство из них являются представителями США, Грузии, Канады, Британии, Израиля, Германии, Латвии и Литвы.