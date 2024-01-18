Москва, 18 января, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Украину, по сути, ждёт судьба Афганистана, заявил 18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

РИА Новости

«Где был раньше похожий разворот событий? Афганистан. 20 лет там американцы были — это столько, сколько потребовалось им, или столько, сколько было возможно? Чего они там добились?» — сказал министр.

Он добавил, что США и их сателлиты устраивали авантюры и в Ираке, Ливии и других странах.

«Где стало лучше, где утвердилась та самая демократия, ради которой это все затевалось?» — задался вопросом Лавров.

По его мнению, и Украину ждёт такая же судьба, поскольку её западные партнёры думают только о себе, а с таким подходом нельзя рассчитывать, что интересы украинского народа будут каким-то образом учтены.

Глава российского МИД также отметил, что коллективному Западу трудно признать свою ошибку касаемо Украины, но он её осознаёт, понимая, что блицкриг с целью нанесения России стратегического поражения — это иллюзии.

Также он прокомментировал ситуацию с выборами на Украине. По его мнению, Запад настоятельно рекомендует главе киевского режима Владимиру Зеленскому такие выборы провести, рассчитывая, что избирательная кампания и само голосование позволят немножко ввести его «в русло интересов Запада, потому что он всё чаще отбивается от рук».

Как передавало ИА Регнум, ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков не исключал вероятность, что власти США рискуют допустить в ситуации с Украиной такие же ошибки, как во Вьетнаме и Афганистане.

Такую судьбу предрекали Украине и Польше. Так, бывшая вице-премьер Польши Ядвига Эмилевич на фоне отказа Сената США вынести на голосование законопроект о помощи Украине заявила, что не хочет увидеть второй Афганистан.