Варшава, 7 декабря, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Бывшая вице-премьер Польши Ядвига Эмилевич на фоне отказа сената США вынести на голосование законопроект о помощи Украине заявила, что не хочет увидеть второй Афганистан. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Ранее законопроект о выделении многомиллиардной помощи для Украины, Израиля и Тайваня не прошёл процедурное голосование в сенате США. Издание отмечает, что некоторые европейские чиновники обеспокоены обязательствами США, они призывают законодателей Вашингтона придерживаться выбранного курса и «не бросать Украину в схватке, которую, вероятно, она не сможет выиграть самостоятельно».

Так, издание привело слова бывшего вице-премьера Польши, которая заявила, что не хочет увидеть второй Афганистан.

«Я не хочу видеть второй Афганистан», — сообщила агентству Эмилевич, которая в настоящее время отвечает за развитие сотрудничества между Варшавой и Киевом.

Как передавало ИА Регнум, законопроект о финансировании нужд Украины, Израиля и Тайваня не прошёл 6 декабря процедурное голосование в сенате Конгресса США. Голосование не состоялось, поскольку за обсуждение высказались 49 членов верхней палаты Конгресса, против — 51 при необходимых 60 голосах для принятия решения. Проект предполагал выделение дополнительных бюджетных средств в размере 106 млрд долларов, из них 61 млрд — на помощь киевской армии.

Советник по нацбезопасности главы Белого дома Джо Байдена Джейк Салливан обратился к законодателям с просьбой поддержать законопроект о помощи Украине после того, как сенаторы даже не вынесли этот вопрос на голосование. По его словам, ставки слишком высоки, а последствия слишком серьёзны, чтобы позволить меньшинству в Конгрессе удерживать финансирование Украины в «заложниках».