Москва, 28 ноября, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Власти США рискуют допустить в ситуации с Украиной такие же ошибки, как во Вьетнаме и Афганистане. Такую вероятность не исключил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

RKO Pictures/Global Look Press

«Американцам придётся снова учиться, если они не хотят наступать на вьетнамские, афганские и любые другие грабли», — сказал дипломат, слова которого привело ТАСС.

Рябков напомнил, что в 1970-х годах жизнь заставила США признать противника равным себе, пусть и на короткий период.

Замглавы МИД убеждён, что успешное завершение специальной военной операции станет решающей предпосылкой для того, чтобы американская сторона скорректировала своё мышление.

«Тогда откроются перспективы и в плане двусторонних отношений <…> не говоря уже о возвращении к нормальным связям между нашими обществами и людьми», ― спрогнозировал дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 ноября заявил, что отношения России и США находятся на нуле и даже «ниже нуля». Официальный представитель Кремля уточнил, что, так как обе страны несут особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность, им в будущем в любом случае придётся возобновить диалог.

Рябков 2 октября заявил, что Россия не видит перспектив в отношениях с США, пока они не одумаются и изменят свою политику. Он добавил, что Россия обсуждает с американской стороной только технические, визовые вопросы, а эпизодически — гуманитарные ситуации.

В МИД 16 ноября заявили, что на сегодняшний день российско-американские отношения находятся в глубочайшем кризисе и могут в любой момент разорваться окончательно. В ведомстве подчеркнули, что такая ситуация сложилась по вине США, которые демонстрируют бесперспективную и абсурдную нацеленность на «смену режима» и организацию внутрироссийской смуты.

Начальник управления президента России по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев заявил, что в отношении Москвы прямо сейчас ведутся три войны. Однако, несмотря на продуманную стратегию, успехов противники России не добились, подчеркнул он.