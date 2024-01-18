Белгород, 18 января, 2024, 09:25 — ИА Регнум. При обстреле со стороны ВСУ города Белгорода и Белгородского района одна из местных жительниц получила осколочное ранение. Об этом 18 января сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Он отметил, что после отражения средствами противовоздушной обороны атаки ВСУ пострадала одна женщина, она получила осколочное ранение правого коленного сустава.

Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу № 2 города Белгорода, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, уточнил глава региона.

Он добавил, что после атаки ВСУ в селе Мясоедово в двух частных домовладениях были выявлены различные повреждения. Так, в одном доме были выбиты окна, во втором домовладении был разрушен гараж. Кроме этого были повреждены линии электро — и газоснабжения. На месте работают аварийные и оперативные бригады. Информация по разрушениям уточняется.

Как передавало ИА Регнум, ранее Гладков сообщил, что 18 января средствами ПВО были сбиты над регионом ракеты ВСУ. Ракеты были направлены ВСУ в сторону Белгорода и Белгородского района.

В Белгороде утром 18 января объявили о ракетной опасности. Власти рекомендовали жителям оставаться дома и не подходить к окнам.

Вечером 17 января население Белгорода и Валуек также предупреждали о ракетной опасности. Мэрия Белгорода оповестила горожан, получив предупреждение от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.