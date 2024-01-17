Белгород, 17 января, 2024, 22:19 — ИА Регнум. Население Белгорода и Валуек вечером 17 января предупредили о ракетной опасности.

Иван Шилов ИА Регнум

Предупреждение от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в своём Telegram-канале распространила мэрия Белгорода.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что режим ракетной опасности объявлен ещё и в Валуйках.

Население попросили оставаться в своих домах и не подходить к окнам.

Как сообщало ИА Регнум, торговые центры Белгорода и Белгородского района будут работать до 20:00 до особого распоряжения, а ученики школ, находящихся в 20-километровой зоне от границы с Украиной, переведены на дистанционное обучение до конца третьей четверти.

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки выпустили по населённым пунктам Белгородской области 38 снарядов. 16 января ВСУ обстреляли пять районов области и Белгород.