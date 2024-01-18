Тегеран, 18 января, 2024, 09:15 — ИА Регнум. В Иране в результате ракетных ударов со стороны Пакистана погибли семь человек. Об этом 18 января сообщил заместитель губернатора провинции Систан и Белуджистан по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алирезу Мархамати, передаёт агентство Fars в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Мархамати отметил, что утром 18 января одна из иранских приграничных деревень подверглась ракетному удару Пакистана.

«В этом происшествии погибли три женщины и четыре ребёнка, не являвшихся гражданами Ирана», — приводит агентство его слова.

Мархамати добавил, что ещё один взрыв произошёл недалеко от города Серавана провинции Систан и Белуджистан, пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, ранее в МИД Пакистана заявили, что Исламабад провёл контртеррористическую операцию, в рамках которой были нанесены удары «по укрытиям террористов» в провинции Ирана Систан и Белуджистан. В МИД Пакистана отметили, что в рамках операции было ликвидировано «несколько террористов». Единственной целью ударов по объектам в Иране было обеспечение безопасности и национальных интересов Пакистана, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

Корпус стражей Исламской революции 16 января нанёс удар беспилотниками и баллистическими ракетами по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), расположенной на территории Пакистана. В МИД Пакистана заявили, что страна считает удар Ирана незаконным шагом, Исламабад оставляет за собой право ответить.