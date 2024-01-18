Исламабад, 18 января, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Пакистан провёл контртеррористическую операцию Marg Bar Sarmachar, в рамках которой были нанесены удары «по укрытиям террористов» в иранской провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщает пресс-служба МИД Пакистана.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня утром Пакистан предпринял серию высокоскоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан», — говорится в заявлении.

В МИД Пакистана добавили, что в рамках операции под кодовым названием Marg Bar Sarmachar было ликвидировано «несколько террористов».

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что армия Пакистана нанесла удары по территории Ирана. Операция направлена против «антипакистанских группировок».

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) 16 января нанёс удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая находится на территории Пакистана. В Исламабаде осудили нарушение Ираном пакистанского воздушного пространства и удар по его территории, в результате которого погибли двое детей и были ранены ещё трое несовершеннолетних.

В ходе брифинга 17 января представитель пакистанского МИД объявила об отзыве посла из Ирана. Пакистан также приостановил все текущие и запланированные на ближайшие дни визиты на высоком уровне между двумя странами. В МИД добавили, что Пакистан считает удар Ирана незаконным шагом и Исламабад оставляет за собой право ответить.