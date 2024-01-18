Исламабад, 18 января, 2024, 08:48 — ИА Регнум. Единственной целью ударов по объектам в Иране было обеспечение безопасности и национальных интересов Пакистана. Об этом заявил МИД Пакистана.

ТАСС/Sepahnews via ZUMA Press Wire

«Эта акция является проявлением непоколебимой решимости Пакистана защищать свою национальную безопасность от любых угроз», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Пакистан продолжит предпринимать все необходимые шаги для сохранения неприкосновенности своего народа. Власти страны уважают суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, уточнили в МИД страны.

«Единственной целью сегодняшнего акта было обеспечение собственной безопасности Пакистана и национальных интересов, которые имеют первостепенное значение и не могут быть поставлены под угрозу», — сообщило внешнеполитическое ведомство Пакистана.

Как передавало ИА Регнум, в МИД Пакистана заявили, что Исламабад провёл контртеррористическую операцию, в рамках которой были нанесены удары «по укрытиям террористов» в провинции Ирана Систан и Белуджистан. В МИД Пакистана отметили, что в рамках операции под кодовым названием было ликвидировано «несколько террористов».

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) 16 января нанёс удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), расположенной на территории Пакистана. В Исламабаде осудили нарушение Ираном пакистанского воздушного пространства и удар по его территории, в результате которого погибли двое детей, были ранены ещё трое несовершеннолетних.

Представитель пакистанского МИД 17 января объявила об отзыве посла из Ирана. Кроме этого Пакистан приостановил все текущие и запланированные на ближайшие дни визиты на высоком уровне между двумя государствами. В МИД добавили, что Пакистан считает удар Ирана незаконным шагом, Исламабад оставляет за собой право ответить.