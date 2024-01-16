Иран нанёс удар по штаб-квартире террористов в Пакистане, пишут СМИ
Press TV: Иран атаковал штаб-квартиру террористической группировки в Пакистане
Тегеран, 16 января, 2024, 22:04 — ИА Регнум. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанёс удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая находится на территории Пакистана, сообщило 16 января агентство Press TV.
Это первый ракетный удар иранских вооружённых сил по территории Пакистана, напомнили авторы.
Обозреватели иранского агентства Tasnim, в свою очередь, уточнили, что вооружённые силы Ирана нанесли удары по двум штабам указанной террористической группировки.
Другие подробности операции не приводятся.
Как передавало ИА Регнум, в КСИР 16 января заявили, что выпустили 24 баллистические ракеты по объектам в Ираке и Сирии. Четыре ракеты «Хайбер-Брейкер» были выпущены из провинции Хузестан по позициям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Идлиба. Другие девять ракет иранские военные, по их данным, запустили по позициям террористических группировок в других районах Сирии. Кроме того, четыре ракеты с запада и семь ракет с северо-запада Ирана были выпущены по штаб-квартире «Моссада» в Иракском Курдистане, добавили в КСИР.
Ранее сообщалось, что в ночь на 16 января в Эрбиле на севере Ирака прогремела серия взрывов. Они произошли около консульства США и аэропорта. Местные СМИ сообщали, что консульство атаковали дронами, а авиабазу — ракетами и БПЛА. Отмечалось, что при обстреле Эрбиля погибли четыре человека. Позже Ирак отозвал своего посла из Тегерана для консультаций.