Тегеран, 16 января, 2024, 22:04 — ИА Регнум. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанёс удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая находится на территории Пакистана, сообщило 16 января агентство Press TV.

Иван Шилов ИА Регнум

Это первый ракетный удар иранских вооружённых сил по территории Пакистана, напомнили авторы.

Обозреватели иранского агентства Tasnim, в свою очередь, уточнили, что вооружённые силы Ирана нанесли удары по двум штабам указанной террористической группировки.

Другие подробности операции не приводятся.

Как передавало ИА Регнум, в КСИР 16 января заявили, что выпустили 24 баллистические ракеты по объектам в Ираке и Сирии. Четыре ракеты «Хайбер-Брейкер» были выпущены из провинции Хузестан по позициям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Идлиба. Другие девять ракет иранские военные, по их данным, запустили по позициям террористических группировок в других районах Сирии. Кроме того, четыре ракеты с запада и семь ракет с северо-запада Ирана были выпущены по штаб-квартире «Моссада» в Иракском Курдистане, добавили в КСИР.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 января в Эрбиле на севере Ирака прогремела серия взрывов. Они произошли около консульства США и аэропорта. Местные СМИ сообщали, что консульство атаковали дронами, а авиабазу — ракетами и БПЛА. Отмечалось, что при обстреле Эрбиля погибли четыре человека. Позже Ирак отозвал своего посла из Тегерана для консультаций.