Москва, 17 января, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством 17 января поручил профильным ведомствам рассмотреть вопрос о расширении субсидирования перевозок рыбы с Дальнего Востока в европейскую часть страны.

Виталий Аньков /РИА Новости

В ходе совещания его участники обсудили итоги поездки президента на Дальний Восток.

«Сейчас мы перевозки некоторых видов рыбы субсидируем, а некоторых — не субсидируем. И их трудно рыбакам поставлять в европейскую часть (России. — Прим. ред.)», — сказал Владимир Путин.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков в свою очередь заявил, что в настоящее время субсидии распространяются только на минтай, но их можно расширить на лососёвые и сардины иваси при условии выделения дополнительных средств в объёме около 1 млрд рублей. Президент отметил, что такая поддержка расширила бы доступ граждан к качественной отечественной продукции, и попросил министерства финансов и сельского хозяйства проработать вопрос.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 11 января на встрече с представителями бизнеса в Хабаровске президент заявил, что «суперлиберальный подход», согласно которому все регионы нужно поставить в равные условия, для России не подходит. Так он прокомментировал нормы дальневосточного льготного режима. Условия для работы необходимо создавать точечно, подчеркнул глава государства.

Россия обеспечила свой внутренний рынок главными видами продовольствия, а по экспорту некоторых его видов, в том числе пшеницы и рыбы, российские компании занимают лидирующие позиции в мире, отмечал Владимир Путин в октябре 2023 года, поздравляя работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с их профессиональным праздником.