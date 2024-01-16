Вашингтон, 16 января, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск выразил надежду на организацию мирной конференции по Украине по просьбе главы киевского режима Владимира Зеленского.

AP/TASS Американский предприниматель Илон Маск

«Надеюсь, что это произойдёт. Настало время прекратить смерти в окопах», — написал Маск в социальной сети.

Так он прокомментировал слова президента Швейцарии Виолы Амерд о том, что Зеленский попросил её организовать мирный саммит «высокого уровня» по Украине.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Швейцарской конфедерации Виола Амхерд сообщила, что Зеленский обратился к властям Швейцарии с просьбой организовать мирную конференцию высокого уровня. Руководство Берна положительно восприняло предложение Киева, отметила она. Что касается деталей по организации конференции, по словам президента Швейцарской конфедерации, они будут «глубоко изучены, чтобы мирный процесс был успешным».

Так называемую «формулу мира» Зеленский представил в ноябре 2022 года. Она предполагает в том числе возвращение в состав Украины регионов, которые вышли из её состава в 2022 году. В Москве ранее называли требования Киева неадекватными и нереалистичными. «Формула Зеленского» — это американская методичка по разжиганию конфликта в Европе, подчеркнули в МИД России.