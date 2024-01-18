Вашингтон, 18 января, 2024, 03:40 — ИА Регнум. Китай не удовлетворил просьбу Украины о переговорах в Давосе между премьером Госсовета КНР Ли Цяном и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщила 17 января газета Politico со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Представители Китая, по сведениям источников, намеренно не стали встречаться с главой киевского режима. Украинская делегация при этом не скрывала желания переговорить в Швейцарии с китайскими официальными лицами.

«В частности, глава офиса Зеленского Андрей Ермак намекал, что Зеленский мог бы встретиться с Ли Цяном. Но в итоге не получил желаемого, что стало ударом по Киеву»,— говорится в статье.

Автор публикации назвал произошедшее «неприятным сюрпризом».

В комментарии изданию украинский представитель Украины отрицал просьбу Киева о встрече с Пекином. Мало того, Китай отказался от участия в переговорах со странами Глобального Юга.

В свою очередь Зеленский заявил, что это именно он не собирался встречаться в Давосе с премьером Госсовета Китая Ли Цяном, написали украинские СМИ.

По словам главы киевского режима, он будет встречаться лишь с тем, кто принимает решения, а именно с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщало ИА Регнум, глава офиса Зеленского Андрей Ермак на пресс-конференции в швейцарском Давосе выразил сожаление в отсутствии КНР в обсуждении так называемой «формулы мира». Он добавил, что Пекин не отправил своего представителя ни в Швейцарию, ни на Мальту, где ранее проходила такая же встреча. По словам Ермака, для Киева якобы очень важно участие максимально широкого круга стран, в том числе и Китая. Глава офиса Зеленского назвал КНР влиятельной страной, добавив, что Украина продолжит приглашать Китай на подобные переговоры.

Выступая на пресс-конференции вместе с президентом Швейцарии Виолой Амхерд, Зеленский заявил, что Китай играет большую роль в мире. Украина очень бы хотела, чтобы Пекин тоже был привлечен к «формуле мира» и саммиту, добавил он.