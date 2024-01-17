Москва, 17 января, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Российские военные за сутки отразили шесть атак противника на купянском направлении, а также уничтожили два танка Leopard-2 немецкого производства, сообщил 17 января начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский. Его заявление опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, в минувшие сутки украинские силы шесть раз пытались осуществить контратаки в районе села Синьковка под Купянском. В бой при поддержке танков и боевых машин пехоты были брошены штурмовые группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Российские мотострелковые соединения отразили все контратаки ВСУ в ходе стрелкового боя и вынудили противника отойти в южном и юго-западном направлениях. Они действовали при поддержке армейской авиации и артиллерии, сообщил Зыбинский.

«Кроме этого, разведывательная группа бригады специального назначения применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожила танк «Леопард-2» в районе населённого пункта Терны», — заявил полковник.

Противник на этом направлении потерял до 160 бойцов, пикап, беспилотник и три танка — два «Леопарда-2» и один Т-64, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал об уничтожении двух танков Leopard-2 на купянском направлении, но не привёл подробностей.