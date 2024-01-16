Москва, 16 января, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за сутки на купянском направлении до 160 военных ВСУ, а также три танка, два из которых — Leopard-2, сообщил 16 января официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

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Как передавало ИА Регнум, 30 ноября 2023 года в Министерстве обороны России подтвердили, что военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа в ходе боя на купянском направлении уничтожили первый танк Leopard 1A5. В ведомстве отметили, что российским военным, поразившим боевую машину противника, вручили ордена Мужества и знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, а также медали «За отвагу» и «За храбрость».

26 декабря глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что танки немецкого производства Leopard, используемые ВСУ, горят. Пробить броню этих танков способны российские ПТРК «Хризантема» и «Корнет».