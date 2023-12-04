Красногорск, 4 декабря, 2023, 22:52 — ИА Регнум. Учителей следует оградить от неправомерного вмешательства в их жизнь в информационном пространстве, однако одними запретами проблему не решить. Об этом 4 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

ИА REGNUM

«Нам нужно учителей оградить от неправомерного вмешательства в их жизнь и от неправомерного давления на них в информационном пространстве. И повторяю, надо над этим подумать и принять соответствующие решения, которые ситуацию будут менять к лучшему с точки зрения защиты прав учителей в данном случае», — сказал Путин.

Проблему дискредитации преподавателей в информационном пространстве подняла на встрече с главой государства уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области Екатерина Сморода.

По словам Путина, эта тема тонкая, но очень важная, её необходимо регулировать современными способами. Только окриками и запретами ситуацию не разрешить, добавил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что законопроект о защите учителя будет принят до конца 2023 года. Ранее министр указывал на необходимость принятия такого закона как одной из ключевых задач текущего года. Ведомство продолжит отстаивать права учителей, заверил Кравцов.