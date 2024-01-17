Белгород, 17 января, 2024, 11:17 — ИА Регнум. В Белгороде в результате ударов ВСУ повреждены две квартиры, один хозяйственный объект и четыре автомобиля. Об этом 17 января сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В двух квартирах одного МКД выбиты окна, повреждён один хозобъект и четыре автомобиля», — написал Гладков.

Он отметил, что около 02:40 средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и четыре беспилотника самолётного типа. Утром было сбито ещё два дрона противника и четыре снаряда РСЗО «Вампир». Пострадавших нет.

Как ранее передавало ИА Регнум, Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 17 января силы ПВО пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку с применением ракет РСЗО «Ольха» и БПЛА самолётного типа по объектам на территории России.

Гладков 17 января подтвердил, что российская система ПВО отработала над Белгородом и Белгородским районом. Всего было сбито несколько воздушных целей.

Ранее в Белгороде установили 22 остановки из бетонных конструкций, 21 обложили песком. Всего региональные власти запланировали установить более 400 остановок из железобетона, песка и модульных конструкций.