Брюссель, 17 января, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) на предстоящем летнем саммите в США подтвердит свою поддержку Украине, а также рассмотрит вопрос усиления коллективной обороны, включая ПВО. Об этом заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ 17 января.

ТАСС/Bernd von Jutrczenka/dpa

«В этом году на саммите в Вашингтоне мы продвинемся на пути укрепления нашей коллективной обороны и безопасности, делая всё необходимое для защиты наших народов, и основанной на правилах международной системы. Мы укрепим нашу коллективную оборону, в особенности нашу систему ПВО, мы продвинем вперёд нашу поддержку Украины», — сказал Джоанэ на заседании Военного комитета стран блока, проходящем в Брюсселе.

Как передавало ИА Регнум, руководители Украины и НАТО в конце ноября 2023 года подписали программу сотрудничества. Как заявил генсек организации Йенс Столтенберг, она, в частности, включает энергобезопасность и подготовку ВСУ.

Позднее президент США Джо Байден заявил, что вступление Украины в военный блок могут рассмотреть только после её «победы» в конфликте. По словам Байдена, сейчас НАТО ждёт «доказательств» этого.

Украина, вероятно, столкнётся с необходимостью отказаться от желания вернуть Крым и другие российские территории, заявил ранее бывший командующий войсками НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. По его мнению, шансы на захват украинскими военными полуострова и новых регионов России ничтожны, а Украина даже в случае продолжения помощи со стороны Запада сможет продержаться не больше года.