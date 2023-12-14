Вашингтон, 15 декабря, 2023, 00:25 — ИА Регнум. Украина, вероятно, столкнётся с необходимостью отказаться от желания присоединить к себе Крым и другие российские территории, написал в своей колонке для агентства Bloomberg бывший командующий войсками НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Он считает ничтожными шансы на захват украинскими военными полуострова и новых регионов России. Ставридис также выразил мнение, что Украина даже в случае продолжения помощи со стороны Запада сможет продержаться не больше года.

По словам адмирала, после этого возрастет вероятность того, что украинской стороне придётся пойти на переговоры по урегулированию конфликта. В связи с этим он предложил Киеву рассмотреть вариант отказа от своих притязаний в обмен на согласие Москвы на членство Украины в ЕС и НАТО.

Ставридис отметил, что эта схема имеет сходство с соглашением, заключенным по итогам Корейской войны, которое привело к образованию в 1948 году двух государств — КНДР и Республики Корея.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова написала о бессмысленности попыток искусственно навязать «корейскую» модель урегулирования по Украине. Она подчеркнула, что ситуация требует других решений.

13 ноября член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что идея завершить украинский конфликт по «корейскому сценарию» является ловушкой. По его словам, западня связана с тем, что её авторы хотят заморозить боевые действия, чтобы добиться ресурсного истощения, а также перераспределения сил и средств на решение более важных задач.