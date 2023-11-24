Москва, 24 ноября, 2023, 15:42 — ИА Регнум. С внедрением искусственного интеллекта (ИИ) человечество начинает новую главу своего существования, заявил 24 ноября президент России Владимир Путин.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Владимир Путин во время посещения выставки, проходящей в рамках конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey

«Конечно, с внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, да и во все сферы нашей жизни человечество начинает новую главу своего существования. Это очевидные вещи», — сказал глава государства на конференции по ИИ в Москве.

Российский лидерподчеркнул, что сейчас наиболее актуально развитие так называемых больших языковых моделей и генеративного искусственного интеллекта.

Эксперты называют происходящие процессы революцией, технологическим сдвигом, кардинальным прорывом в развитии искусственного интеллекта, уточнил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пемьер-министр России Михаил Мишустин поручил нескольким министерствам определить показатели национального проекта «Экономика данных» в части развития искусственного интеллекта к апрелю 2024 года.