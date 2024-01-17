Москва, 17 января, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за оскорбительных высказываний главы узбекского землячества «Ватандош» в адрес бойцов спецоперации. Об этом 17 января сообщает пресс-служба СК России.

Кадр из видео Усман Баратов

Отмечается, что российские военные корреспонденты обратились к Бастрыкину с просьбой отреагировать на оскорбительные высказывания главы межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в адрес участников спецоперации. Соответствующий пост Баратов разместил в социальной сети, уточнили в ведомстве.

«Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Стрижову А. А. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о ходе расследования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Как передавало ИА Регнум, ранее Бастрыкин сообщил, что его ведомство за последние два года возбудило более 270 уголовных дел за фейковые сообщения о Вооружённых силах России. Председатель СК РФ добавил, что за дискредитацию использования Вооружённых сил РФ возбуждено 81 уголовное дело. По результатам расследования в суд направлено 44 дела в отношении 45 лиц.

За дискредитацию добровольцев Росгвардии и фейки о них в России предусмотрено уголовное наказание. Соответствующий пакет законов 25 декабря подписал президент страны Владимир Путин. Поправки внесли в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Статьи о дискредитации Вооружённых сил России теперь касаются и добровольцев Росгвардии. Сроки могут составить до семи и 15 лет лишения свободы.