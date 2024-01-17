Белгород, 17 января, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны снова отработатала над Белгородом и Белгородским районом, сообщил 17 января губернатор региона Вячеслав Гладков.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

«Сбито несколько воздушных целей. По предварительным данным, пострадавших нет», — отметил глава Белгородской области в своём Telegram-канале.

По словам Гладкова, в ряде жилых домов Белгородского района повреждено остекление. Оперативные службы выехали на место, информация уточняется, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 17 января над Белгородом и Белгородским районом российская система ПВО уничтожила семь вражеских беспилотников. В Белгородском районе были установлены повреждения в жилом секторе — разбиты стёкла, кровля в частном доме, загорелась хозпостройка. В одном из посёлков оказалась нарушена подача электроэнергии.

Минобороны РФ подтвердило, что 17 января около 02:40 мск была пресечена очередная попытка ВСУ совершить террористическую атаку по территории России с помощью ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» и беспилотников самолётного типа.