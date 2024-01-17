Москва, 17 января, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Утром 17 января российские военные пресекли очередную попытку киевского режима совершить теракт по объектам на территории России, сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре реактивных снаряда, и два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Белгородской области», — уточнили в Минобороны РФ.

Отмечается, что российские средства ПВО ликвидировали у противника снаряды реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и беспилотники самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что российская система противовоздушной обороны отработала над Белгородом и Белгородским районом. Всего было сбито несколько воздушных целей. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В ряде жилых домов Белгородского района повреждено остекление.

В Белгороде за несколько дней установили 22 остановки из бетонных конструкций, 21 обложили песком. Всего региональные власти запланировали установить более 400 остановок из железобетона, песка и модульных конструкций. В этих сооружениях мирные жители смогут укрыться в случае возможных ракетных атак со стороны ВСУ, отметил губернатор Гладков.