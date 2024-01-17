В Европе признали ошибочное решение, уничтожившее Украину
Депутат ЕП Уоллес: разжигание конфликта НАТО с Россией уничтожило Украину
Брюссель, 17 января, 2024, 03:45 — ИА Регнум. Разжигание Западом конфликта с Россией привело к уничтожению Украины, заявил 16 января во время заседания депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
«Мы потратили миллиарды денег налогоплательщиков Евросоюза на разжигание конфликта, который была не в наших интересах и помог уничтожить Украину без всякой уважительной причины», — констатировал он.
По словам политика, конфликт можно было остановить, однако США и НАТО мира не хотели, стремясь нанести России как можно больше урона.
Как сообщало ИА Регнум, также депутат ЕП от Ирландии Мик Уоллес обвинил США в затягивании украинского конфликта. Он напомнил, как в Страсбурге после серии пленарных заседаний с начала боевых действий Израиля в секторе Газа, не смогли принять резолюцию как по ближневосточному конфликту, так и по украинскому кризису. По словам Уоллеса, всему виной позиция США и НАТО, которые не хотят прекращения огня ни в секторе Газа ни на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал конфликт на Украине гибридной войной США против России. В Кремле указали на сильную вовлечённость Вашингтона в украинский конфликт. Песков подчеркнул, что Россия открыта к переговорам с США, но на своих условиях.