Брюссель, 17 января, 2024, 03:45 — ИА Регнум. Разжигание Западом конфликта с Россией привело к уничтожению Украины, заявил 16 января во время заседания депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

«Мы потратили миллиарды денег налогоплательщиков Евросоюза на разжигание конфликта, который была не в наших интересах и помог уничтожить Украину без всякой уважительной причины», — констатировал он.

По словам политика, конфликт можно было остановить, однако США и НАТО мира не хотели, стремясь нанести России как можно больше урона.

Как сообщало ИА Регнум, также депутат ЕП от Ирландии Мик Уоллес обвинил США в затягивании украинского конфликта. Он напомнил, как в Страсбурге после серии пленарных заседаний с начала боевых действий Израиля в секторе Газа, не смогли принять резолюцию как по ближневосточному конфликту, так и по украинскому кризису. По словам Уоллеса, всему виной позиция США и НАТО, которые не хотят прекращения огня ни в секторе Газа ни на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал конфликт на Украине гибридной войной США против России. В Кремле указали на сильную вовлечённость Вашингтона в украинский конфликт. Песков подчеркнул, что Россия открыта к переговорам с США, но на своих условиях.