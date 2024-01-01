Дублин, 1 января, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Украинский конфликт продолжается по причине нежелания США прекращать это противостояние, написал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM США

Он отметил, что в Страсбурге провели четыре пленарных заседания с начала боевых действий Израиля в секторе Газа, однако до сих пор не удалось принять резолюцию как по ближневосточному конфликту, так и по украинскому кризису. По словам Уоллеса, всему виной стала позиция США и НАТО, которые не хотят прекращения огня на Украине или в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что западные поставки оружия киевскому режиму затягивают военный конфликт и множат число жертв боевых действий.

5 декабря журналист американского издания Responsible Statecraft Бранко Марсетич написал, что США и Британия намеренно затягивают конфликт на Украине, надеясь ослабить Россию. Он напомнил, что Россия и Украина ранее уже почти договорись о мире, но урегулированию помешали страны НАТО.