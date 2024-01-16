Москва, 16 января, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Результаты голосования в новых регионах России было невозможно сфальсифицировать в отличие от того, как было на предыдущих выборах в США при голосовании по почте, заявил 16 января президент РФ Владимир Путин.

«Никто же не заставит на участок прийти. Наверное, можно всё сфальсифицировать, как в Соединённых Штатах фальсифицировали предыдущие выборы через голосование по почте. Понятно, что это за голосование по почте: скупали за десять долларов бюллетени, вписывали и без всякого наблюдения со стороны наблюдателей вбрасывали в почтовые ящики — и всё», — сказал он на встрече с главами муниципальных образований регионов.

Российский лидер отметил, что в новых регионах России людей не заставляли приходить на участки, если бы они не захотели, просто не пришли бы.

«А что это, если не демократия? Волеизъявление народа — это и есть демократия», — подчеркнул президент.

Глава государства указал, что люди, которые живут в новых регионах, всегда мыслили себя частью России. Именно поэтому, по его словам, были такие высокие результаты голосования в регионах.

Как передавало ИА Регнум, выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня, с 8 сентября по 10 сентября, который стал основным днём. В эту кампанию россияне избрали глав 21 региона, а также депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам.

Голосование проходило в том числе в регионах, вернувшихся в состав России в 2022 году — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Средняя явка избирателей составила 45,65%, что является рекордно высоким для региональных выборов показателем с 2013 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в новых регионах участники выборов в ряде случаев проявляют настоящий героизм, причём в этих регионах самая высокая явка.