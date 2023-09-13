Москва, 13 сентября, 2023, 19:36 — ИА Регнум. В Единый день голосования 2023 года средняя явка избирателей составила 45,65%, что является рекордно высоким для региональных выборов показателем с 2013 года, заявила 13 сентября председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

В 85 субъектах Федерации проходило более 4200 избирательных кампаний, на должности разных уровней были избраны почти 29 тысяч представителей 13 партий и более 2700 самовыдвиженцев, отметила она.

За все дни голосования недействительными были признаны лишь 2312 бюллетеней, то есть 0,005% от их общего числа. Это можно считать «незначительным» показателем, сказала Памфилова.

В дни голосования на участках присутствовали 182 796 наблюдателей. 77 499 наблююателей были направлены 12 политическими партиями, ещё 64 765 человек представляли субъекты общественного контроля. В сравнении с прошлой кампанией число наблюдателей выросло почти на треть, сказала председатель ЦИК.

В ходе Единого дня голосования институт общественного контроля показал свою востребованность и эффективность, отметил в свою очередь глава ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член совета по правам человека при президенте Александр Брод. Активная работа наблюдателей позволила избиркомам и правоохранительным органам реагировать и оперативно устранять проблемы, заявил он.

Как сообщалось ранее, 12 сентября, комментируя итоги Единого дня голосования, Брод также отметил, что выборы в России были конкурентными, количество отказов в регистрации кандидатов — минимальным, а количество нарушений по сравнению с прошлым годом снизилось на 60%.