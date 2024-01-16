Будапешт, 16 января, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Венгрия предлагает выделить Украине финансовую помощь без вреда для бюджета Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан во время пресс-конференции со словацким коллегой Робертом Фицо. Он пояснил, что для создания общего фонда поддержки Киева не обязательно брать деньги в кредит на все страны Евросоюза. Будапешт готов выплатить свою часть из собственного бюджета.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если мы хотим помочь Украине, в чём, по-моему, есть необходимость, это надо сделать так, чтобы не было вреда для бюджета ЕС», — сказал Орбан.

По словам политика, сумма в 50 млрд евро сразу на четыре года серьёзно навредила бы европейской экономике. К тому же неизвестно, что будет через четыре года, считает премьер.

«Если мы хотим создать денежный фонд для помощи Украине, давайте его создадим вне бюджета ЕС. Есть те, кто хочет взять общий кредит — Венгрия этого не хочет»,— пояснил Виктор Орбан.

Как сообщало ИА Регнум, Венгрия назвала условие для снятия вето на финансовую помощь Украине. Будапешт готов прекратить блокировку вопроса выделения Киеву 50 млрд евро в случае, если Европейский совет будет каждый год заново пересматривать помощь Украине.