Братислава, 10 января, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Стратегия стран Запада на Украине не работает и абсолютно неудачна. Об этом написал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в колонке для газеты Pravda.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Стратегия Запада на Украине, просто говоря, не работает», — отметил Фицо, назвав её абсолютно неудачной.

Он уточнил, что его шокирует, как западные страны неоднократно ошибались в оценке ситуации в России.

По словам премьера, Москва держит ситуацию на Украине под полным контролем, в то время как российские экономика и валюта не рухнули, а западные санкции только увеличили внутреннюю самодостаточность России.

В то же время на сегодняшний день Украина не может вести сколько-нибудь значимое наступление и стала полностью зависима от западной финансовой помощи с непредсказуемыми последствиями для украинцев, добавил Фицо.

Позиции главы киевского режима Владимира Зеленского на этом фоне пошатнулись, а президент России Владимир Путин увеличивает и укрепляет свою политическую поддержку, добавил глава правительства Словакии.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января британское издание Daily Express написало, что американские политики начинают понимать, что для прекращения конфликтанеобходимо разделение Украины и они готовы пойти на это вопреки желаниям Зеленского. По словам журналистов, это означает оставление за Россией освобождённых в ходе военных действий территорий, в то время как российские военные не проявляют никаких признаков замедления на фронте.

Путин заявил 1 января, что Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, но Москва разберётся с ним быстрее. Глава государства рассказал об этом в ходе посещения госпиталя им. Вишневского.