Москва, 16 января, 2024, 14:30 — ИА Регнум. ВСУ потеряли за сутки на южнодонецком направлении до 120 военных. Об этом 16 января проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что на этом направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ около населённых пунктов Новомихайловка и Владимировка ДНР.

«Потери противника составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США и противотанковая пушка МТ-12», — сообщил представитель Минобороны РФ.

Как передавало ИА Регнум, 15 января в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России уничтожили за сутки на южнодонецком направлении более 140 военных ВСУ. Отмечается, что на указанном направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около населённого пункта Новомихайловка ДНР.

В Минобороны 12 января проинформировали, что ВСУ за неделю потеряли до 850 военных на южнодонецком направлении. Кроме этого, ВСУ с 6 по 12 января лишились трёх танков, 11 боевых бронированных машин, 22 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, одной реактивной системы залпового огня «Град».