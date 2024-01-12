Москва, 12 января, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Украинские войска за неделю потеряли до 850 военных на южнодонецком направлении. Об этом на брифинге 12 января сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Виктор Антонюк/РИА Новости

Также Вооружённые силы Украины (ВСУ) за период с 6 по 12 января лишились трёх танков, 11 боевых бронированных машин, 22 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, одной реактивной системы залпового огня «Град».

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили семь атак противника», ― доложил Конашенков.

Он уточнил, что удары по украинским подразделениям российские военные нанесли в районах Новомихайловки, Парасковиевки, Павловки в ДНР и Приютного в Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января Вооружённые силы России нанесли удары по опорным пунктам двух бригад украинской армии на южнодонецком направлении. Под огонь артиллерии и авиации попали объекты 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Новомихайловки и Павловки в ДНР. В результате украинские войска лишились свыше 145 бойцов, двух боевых бронированных машин, трёх автомобилей и двух САУ «Акация».

В то же время на запорожском направлении российские военные нанесли авиационные и артиллерийские удары по скоплениям личного состава и техники нескольких бригад украинских войск около Работино и Вербового. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.